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Площадь пожара в ВКО за сутки увеличилась вдвое
В районе Алтай Восточно-Казахстанской области спасатели продолжают тушить загорания травы и кустарников на территории лесных хозяйств. По данным ДЧС региона, предварительная площадь пожара составляет больше 400 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент тушение осложнено труднодоступной горной местностью. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам нет", - сообщили в ДЧС.
В ликвидации пожара задействовано около 300 человек и 24 единицы техники ДЧС ВКО, Лесхоза, МИО.
Для тушение привлечён вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлено два сброса (общим объёмом шесть тонн воды).
В ДЧС ВКО и на месте пожара работают в круглосуточном режиме оперативные штабы.
Отметим, что накануне площадь пожара составляла 167 гектаров.
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"В целях обеспечения пожарной безопасности на территории крестьянских хозяйств в пожароопасный период сотрудниками ОЧС Уланского района проведено разяснительная работа по соблюдению требований правил пожарной безопасности в селе Отрадное, Ново-Одесск, Саратовка. Розданы агитационные материалы. Проведён круглый стол с главами крестьянских хозяйств. Данная работа продолжается", - добавили в ДЧС.
В самом Усть-Каменогорске объявлен четвёртый класс пожарной опасности.
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