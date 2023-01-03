В Узбекистане ещё один ребёнок отравился сиропом от ОРВИ

Фото: BaigeNews.kz

В Узбекистане ещё один ребенок отравился индийским лекарством от простуды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас он в реанимации, сообщили в Управлении здравоохранения города Ферганы. Ранее в Самарканде подтвердили смерть 19 детей. Все они скончались после приёма данного препарата.

После случившегося Минздрав страны инициировал проверки и исследования на токсичность. В партии лекарства "Док-1 Макс" обнаружили вещество этиленгликоль, который, если его принимать неправильно, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что препарат от простуды родители покупали самостоятельно или по рекомендации фармацевтов и давали детям в дозировке, существенно превышавшей норму.

Сейчас лекарство "Док-1 Мак"" изъято из всех аптек в Узбекистане. Кроме того, уволен директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли в стране. Правительство Индии также начало расследование в отношении компании-производителя.

В Минздраве РК заявили, что препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегистрирован,