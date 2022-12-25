В Казахстане не продается препарат, от которого скончались дети в Узбекистане - Минздрав

"Из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями для всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - уточнили в ведомстве.