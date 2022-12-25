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  • В Казахстане не продается препарат, от которого скончались дети в Узбекистане - Минздрав
рixabay Сегодня, 00:35
362
Сегодня, 00:35
362
Фото: рixabay

В Казахстане не продается препарат, от которого скончались дети в Узбекистане - Минздрав

В министерстве здравоохранения Казахстана заявили, что препарат, от которого скончались дети в Узбекистане, в Казахстане не зарегистрирован, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sputnik Казахстан. 
 
"Согласно информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, препарат "Док-1 Макс", производитель Marrion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг", - рассказали в Минздраве.
 
В ведомстве добавили, что с таким составом в Казахстане зарегистрирован один препарат под торговым названием Викс Актив Стопмакс плюс, Великобритания. Препарат рассчитан только для взрослых. Согласно инструкции, детям до 18 лет нельзя применять. Он входит в группу комбинированных противопростудных препаратов.
 
"Из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек. Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями для всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - уточнили в ведомстве.
 
Ранее сообщалось, что у 21 ребенка Самаркандской области Узбекистана, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс" (Индия), наблюдались осложнения. 15 детей скончалось.
 
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#лекарства #лекарственные средства #здравоохранение #Казахстан #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:35
362
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