В Усть-Каменогорске из-за оставленного на зарядке телефона пришлось эвакуировать 20 человек
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Оставленный на зарядке телефон предварительно стал причиной пожара в девятиэтажке Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
По данным ведомства, огонь разгорелся 13 августа в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Набережная имени Славского.
"Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах огонь был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг никого не было. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.
Пожарные отмечают, что предварительно причиной пожара стал оставленный в сети сотовый телефон.
В тушении участвовали 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.
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