  • 13 Августа, 22:49
  • BAIGENEWS

В Усть-Каменогорске из-за оставленного на зарядке телефона пришлось эвакуировать 20 человек

Сегодня, 22:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС ВКО Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
91
Фото: ДЧС ВКО

Оставленный на зарядке телефон предварительно стал причиной пожара в девятиэтажке Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По данным ведомства, огонь разгорелся 13 августа в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу  Набережная имени Славского.

"Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах огонь был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг никого не было. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.

Пожарные отмечают, что предварительно причиной пожара стал оставленный в сети сотовый телефон.

В тушении  участвовали 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Самое читаемое

Наверх