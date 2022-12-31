В Уральске загорелся архив

Фото: ДЧС ЗКО

В здании правительства для граждан по ЗКО произошёл пожар в помещениях архива на первом этаже и втором этажах общей площадью 80 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

Огнеборцы потуили пожар и спасли двух человек из пожара. Пострадавшим помогают медики.