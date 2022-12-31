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ДЧС ЗКО Сегодня, 07:01
150
Сегодня, 07:01
150
Фото: ДЧС ЗКО

В Уральске загорелся архив

В здании правительства для граждан по ЗКО произошёл пожар в помещениях архива на первом этаже и втором этажах общей площадью 80 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

Огнеборцы потуили пожар и спасли двух человек из пожара. Пострадавшим помогают медики.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿🚒 Batys Qazaqstan Oblysynyn Tjd (@batysqaz_tjd)

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#Уральск #Пожар #ДЧС #спасатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:01
150
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