В Уральске приостановили ремонт дорог из-за задержки поставок стройматериалов

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В Уральске ремонт дорог приостановили из-за задержки доставки стройматериалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

О том, что ремонт приостановлен на некоторых улицах города сообщил аким Уральска Миржан Сатканов.

"На сегодня продолжаются дорожно-ремонтные работы в нескольких районах города, а также в посёлках Зачаганск и Деркул. Однако на некоторых улицах ремонт приостановлен из-за сложностей в доставке строительных материалов. Обсудили с подрядными организациями варианты устранения возникших трудностей. Будут рассмотрены все возможности, и в ближайшее время будет принято оптимальное решение. Так как каждый проект должен быть выполнен в срок," — цитирует акима его пресс-служба.

В этом году на ремонт дорог в Уральске направили более 300 миллионов тенге.

Накануне в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул тему нехватки битума для строительства дорог в стране. Президент пригрозил правительству серьёзными кадровыми перестановками, заявив, что правительство не справляется со своими задачами.

"Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 процентов местных дорог. Пусть правительство возьмет этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат. У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объемах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально", — сказал президент.

О чём говорил президент в Послании 2022. Важное.