О чём говорил президент в Послании 2022. Важное

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Глава государства обозначил важные изменения, которые ожидают всю страну в ближайшее будем, а также обозначил дальнейший курс развития республики. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Новая экономическая политика

"Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, недостаточный уровень инноваций, неравномерное распределение доходов. Безусловно, все это – сложные проблемы, но существуют конкретные пути их решения. Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала, обеспечение верховенства закона. Однако ощутимого прогресса в этих вопросах до сих пор нет. Очевидно, нужны новые подходы", - отметил президент в начале своей речи.

По его словам, приоритетами нового экономического курса станут:

стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

справедливое распределение национального дохода.

"Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление. Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. Подобные популистские действия надо прекращать", - отметил он.

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57 процентов тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан.

Президент предложил ввести новый тариф, который будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа.

"Следует на законодательном уровне определить понятие "конгломерат". Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен. На развитие рыночной экономики негативно влияет деятельность единых операторов. Поэтому следует отрегламентировать данный институт. Существующих операторов нужно передать в конкурентную среду либо признать монополистами и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права", - добавил прездиент.

В 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен, считает Токаев. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие.

Для повышение эффективности налогового стимулирования. следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Нужно внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки. Потребуется упростить специальные налоговые режимы с тем, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

В новом кодексе следует предусмотреть недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки.

Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.

"В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь". Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс. Отдельно остановлюсь на теме сборов при покупке автомашин. Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года", - поручил Токаев правительству.

Для их легализации он предложил применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".

Также президент отметил, что Казахстану следует научиться жить по средствам. Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от "управления бюджетом" к "управлению результатами".

"Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета. Будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда. Это крайне важно. При этом трансферты из Нацфонда продолжатся, но исключительно на развитие критической инфраструктуры и проекты общестранового значения", - рассказал он.

Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Это также позволит государственным органам переносить неосвоенные средства на следующий год. Решение поможет избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет. Одновременно предстоит запустить систему управления бюджетными рисками, охватывающую в том числе квазигосударственный сектор.

"Мы начали передачу в регионы налоговых поступлений, данную работу нужно продолжить. Зарекомендовавший себя проект "Бюджет народного участия" следует масштабировать на города районного значения и сёла. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10 процентов расходов на ЖКХ", - подчеркнул президент.

Для эффективной реализации обозначенных подходов необходимо принять новый Бюджетный кодекс.

Развитие реального сектора

Токаев отметил, что потребуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр.

"Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации. Поручаю правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора. В прошлом году по моему поручению была проведена оценка эффективности всех специальных экономических зон. По ее итогам определены проблемные места и намечены новые подходы. Теперь нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий", - подчеркнул он.

К предоставлению инвестиционных льгот для СЭЗ следует подходить дифференцированно, считает президент. Главным здесь должен быть принцип: чем больше вложения, тем больше льготы.

При этом инвесторам, не подпадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующим важные индустриальные проекты, можно выдавать земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций.

"Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. Другие активы и акции Фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "Народного IPO". В качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться президентом", - отметил глава государства.

С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Поэтомк нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения.

"Казахстан уже начал реализацию таких крупных проектов как создание контейнерного хаба в Актау, развитие Транскаспийского коридора. К этой работе будут привлечены передовые логистические компании мира. Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию. Отдельное внимание нужно уделить качеству строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения. Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня. Ранее я поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95 процентов. Правительству нужно взять данный вопрос под прямой контроль", - поручил Токаев.

Необходимы конкретные результаты в работе по выявлению нарушений при строительстве дорог. До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Это нонсенс для крупной нефтедобывающей страны, заявил президент. Правительство должно окончательно решить эту проблему.

Он отметил и системные провалы работы правительства, постоянно возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию граждан. По его словам, это следствие неповоротливости и нерешительности кабинета министров. Если так будет продолжаться, придется вновь принимать конкретные кадровые решения, подчеркнул президент.

"Важное место в структуре национальной экономики занимает строительный сектор. Он генерирует пять-шесть процентов ВВП страны, а с учетом смежных отраслей – значительно больше. Между тем, сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысячи различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы. Поэтому поручаю правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей", - сказал Токаев.

В своем спиче он коснулся и проблем сельского хозяйства. Глава государства подчекнул, что правительство должно подготовить новые долгосрочные подходы к субсидированию отрасли. Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий.

Другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров.

"Для их решения необходимо активизировать работу Водного совета при правительстве с привлечением экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требуется определить сильный базовый вуз. В целом, для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект", - считает он.

Стратегические инвестиции в будущее страны

Президент отметил, что люди – главная ценность нашей страны.

Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ.

"Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение. Необходимо наконец запустить систему добровольного медицинского страхования. Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства. Медицина – инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия", - рассказал Токаев.

Также президентом принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 сёлах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан.

"В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов. Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники", - рассказал он.

В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70 процентов.

"У нашего народа есть пословица: "Ел боламын десең, бесігіңді түзе" (будущее страны формируется в колыбели младенца). Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами", - отметил глава государства.

Также будут приняты меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить чёткие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку.

"Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей. Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа", - добавил он.

До 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

"Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции. Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета", - резюмировал он.

Токаев напомнил, что в обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Он ответил на это, что детей нужно воспитывать так, чтобы они хорошо владели и казахским, и русским языками.

Помимо этого, он принял решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан. Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.

"Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов. Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года", - добавил он.

Президент считает, что уже назрела потребность разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда. Туда можно привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами.

Потребуется скорректировать и систему социального обеспечения. Увеличится период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности.

"Мы закрепили в Основном законе ключевой принцип, по которому земля и природные ресурсы принадлежат народу. Это не просто красивая декларация, а лейтмотив всех реформ. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мной Года детей дать старт принципиально новой программе "Национальный фонд – детям". Предлагаю отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия", - заявил он.

По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Проект запустят 1 января 2024 года.

Также начнётся ежегодное перечисление не менее семи процентов от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" в общественный фонд "Қазақстан халқына".

Перезагрузка государственного управления

Часть компетенций правительства будет передана министерствам. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов. Первым шагом в этом направлении станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления.

"Нужно обратить самое пристальное внимание на вопросы местного самоуправления, переформатирование деятельности общественных советов, КСК и ОСИ. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечают ожиданиям граждан и, честно сказать, дискредитируют страну в глазах иностранцев. Поручаю правительству разработать новую административную реформу для повышения результативности и ответственности государственных органов", - отметил президент.

Также будет перестроена система отбора и увольнения госслужащих. Нужно, чтобы государственная служба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора, считает Токаев.

"Правительству совместно с Агентством следует запустить специальную платформу для консолидации потенциала сограждан по всему миру. Особое внимание следует уделить повышению эффективности управления в квазигосударственном секторе. Работа в этом направлении началась, нужно довести ее до искомого результата. Для этого необходимо окончательно определить новую модель работы фонда "Самрук-Казына". За ориентир нужно взять лучшие инвестиционные и производственные компании мира", - подчеркнул глава государства.

Управление государственными активами должно стать более прозрачным. Правительство обеспечит ежегодную подготовку Национального доклада и будет направлять его в парламент.

Закон и порядок

Президент отметил необходимость обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса.

"Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. В первую очередь, предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег. Многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Предлагаю применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий. Необходимо приступить и к внедрению элементов выборности судей Верховного Суда. Для этого президент будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе", - сообщил он.

Важно создать соответствующие стимулы и условия для привлечения в сферу сильных юристов. Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус высшего судебного совета. Он должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней.

Нужно искоренить влияние силовых органов на суды. Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения. Также расширится сфера административной юстиции.

Следует сократить участие государства в судебных процессах. Если два министерства по-разному понимают закон, то точку в этом вопросе должно ставить правительство.

"Серьезным испытанием для системы правопорядка стали дни "Трагического января". Тогда под влиянием провокаторов митинги переросли в массовые беспорядки, которые затем обрели характер антигосударственного мятежа. Многие из подстрекателей отделались условными или мягкими приговорами. Однако степень их вины гораздо выше, поскольку эти люди сознательно нагнетали обстановку и сыграли ключевую роль в эскалации ситуации, которая закончилась трагедией. Ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованиями необходимости ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. Их доводы вполне резонные, поэтому поручаю уполномоченным органам проработать этот вопрос и принять конкретные меры", - напомнил президент.

Он добавил, что нужно жестко реагировать на любые публичные провокации и противозаконные действия. Люди, которые совершают подобные деструктивные действия и призывают к нарушению закона, не смогут избежать сурового наказания.

"Хочу напомнить всему обществу наш общий принцип: "политическому плюрализму мы говорим да, экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное нет". Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова и плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества, попытка расшатывания устоев государства. Сегодня нам как никогда нужно единство. И участники протестов, и сотрудники силовых органов – это наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества. Государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьезных преступлений. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Поэтому я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий", - сообщил он.

Но она не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Под амнистию не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки.

Семьи погибших в ходе январских событий, находящиеся в сложной финансовой ситуации, получат материальную поддержку. Фонд "Қазақстан халқына" также внесет свой вклад.

Также будет ужесточить наказание и исключить условно-досрочное освобождение за насильственные преступления. Помимо этгого, нужно также пересмотреть наказания за семейно-бытовое насилие. Будет разработан план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, а также интернет- и телефонного мошенничества.

Досрочные выборы

Президент напомнил, что очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента – в 2025 году.

Но он предлагает провести внеочередные выборы этой осень для того, чтобы получить новый мандат народного доверия.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий. Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания", - сообщил Токаев.

Он отметил, что семь лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы, а ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит решимость главы государства на реализацию всех своих планов.

Такжде президент предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества.

Таким образом, в этом году состоятся выборы президента, в следующем году – выборы депутатов мажилиса и маслихатов, а затем будет сформировано правительство. В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства.