Фото: министерство здравоохранения РК

В Уральске открылся центр ядерной медицины MIG Qazaqsta, где будут проводить лечение пациентов методом радиотерапии на линейным ускорителе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство зравоохранения РК.

В официальной церемонии открытия центра приняла участие министр здравоохранения Ажар Гиният.

"Открытие центра лучевой терапии позволит выполнять генетические исследования в ЗКО первыми и сократить сроки ожидания результатов исследований из референсцентров (Алматы и Караганда) для пациентов", — сообщили в Минздраве.

Участникам церемонии продемонстрировали передовое оборудование центра, в том числе ключевой элемент – современный высокотехнологичный КТ сканер Siemens Somatom Go Sim для проведения предлучевой топометрии и систему лучевой терапии Halcyon (новейший линейный ускоритель высокой точности, разработанный компанией Varian Medical Systems).

Медпомощь в новом центре будут предоставлять всем пациентам (не только жителям Уральска и ЗКО, но и всей республики) бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи.