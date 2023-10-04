В Уральске нашли подростков, прыгавших на монументе со словами Абая
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В Уральске трое подростков прыгали на монумент на площади Абая. Очевидцы сняли их на видео, которое опубликовано в Instagram-паблике zhaloby_uralsk_official, передаёт BaigeNews.kz.
"В парке имени Абая дети прыгали на камень с цитатами Абая Кунанбаева. Мамы, если вы узнали своих детей, то научите их культуре. Такое поведение приравнивается к вандализму. Я считаю это ненормальным. Пусть прыгают в других местах, тем более на площади есть детская площадка. На моё замечание не было никакой реакции. Прошу отметить соответствующие органы, пусть проведут с ними пояснительную беседу", - отмечается в обращении автора видео.
Департамент полиции ЗКО нашёл героев ролика. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу. Мамы провинившихся детей записали видеообращение с извинениями.
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