В Украине предложили запретить наличные деньги

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В Украине обсуждают полный запрет наличных денег в рамках борьбы с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СТРАНА.ua.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, выступая в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром, президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless (без наличных денег - Ред.) экономикой", — заявил Шурма.

По оценке Офиса президента, ликвидация наличных сделает невозможными почти 100% всех случаев коррупции.

Противники идеи считают, что это будет прямым нарушением прав человека. Окончательное решение обещают объявить в ближайшие месяцы.

"Я считаю, что решение будет "да", — заявил Шурма.

Нацбанк скептически прокомментировал озвученную Шурмой идею.

Технически украинская банковская система к этому готова, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира, заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова. Я не знаю ни одной страны в мире, которая полностью отказалась бы от наличных денег. И более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличных денег в обращении. И я знаю даже негативные практики, когда этот объём наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось", — заявила Рожкова.

Она предлагает сокращать объем наличных, но пока не отказываться от них полностью.