В Украине отменили осенний призыв

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, изменения вносятся в указ от 29 декабря 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Таким образом, Зеленский исключил пункты о проведении призывной кампании в октябре–декабре 2022 года. Кроме того, президент Украины отложил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

До этого Верховная Рада одобрила законопроект, предоставляющий право на демобилизацию военным, у которых третий ребенок родился во время их службы в ВСУ.