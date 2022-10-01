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novoeizdanie.com Сегодня, 14:07
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Фото: novoeizdanie.com

В Украине отменили осенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, изменения вносятся в указ от 29 декабря 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

Таким образом, Зеленский исключил пункты о проведении призывной кампании в октябре–декабре 2022 года. Кроме того, президент Украины отложил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации". 

До этого Верховная Рада одобрила законопроект, предоставляющий право на демобилизацию военным, у которых третий ребенок родился во время их службы в ВСУ.

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#Украина
Журналист
Сегодня, 14:07
118
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