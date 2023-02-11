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В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК Сегодня, 01:42
247
Сегодня, 01:42
247

В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК

Турецкая полиция задержала в аэропорту Стамбула Мехмета Яшара Джошкуна — подрядчика строительства разрушенного в результате землетрясения 12-этажного жилого комплекса "Ренессанс" в Антакье (провинция Хатай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hurriyet.

Издание указывает, что он пытался покинуть страну с деньгами.

Sabah называет ЖК "Ренессанс" одной из самых роскошных резиденций в провинции. Стоимость квартир в ней варьировалась от 1,5 млн до 3 млн турецких лир. Строительство ЖК закончилось в 2012 году.

В последнюю минуту... Подрядчик здания Ренессанс Резиденс, разрушенного землетрясением, был пойман при побеге за границу.

Комплекс оказался полностью разрушен в результате произошедшего в Турции 6 февраля землетрясения. Судя по кадрам, опубликованным после землетрясения, здание целиком опрокинулось на одну сторону, задев стоящие рядом строения. Под его обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

В последнюю минуту... Подрядчик здания Ренессанс Резиденс, разрушенного землетрясением, был пойман при побеге за границу.

После того как кадры с обрушившимся зданием были опубликованы турецкими СМИ, правоохранительные органы выписали ордер на арест руководства компании, которая занималась строительством ЖК. Джошкуна остановили в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории — там с 2017 года располагается офис его строительной компании.

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#Турция #землетрясение #застройка
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:42
247
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