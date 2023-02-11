В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК

Турецкая полиция задержала в аэропорту Стамбула Мехмета Яшара Джошкуна — подрядчика строительства разрушенного в результате землетрясения 12-этажного жилого комплекса "Ренессанс" в Антакье (провинция Хатай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hurriyet.

Издание указывает, что он пытался покинуть страну с деньгами.



Sabah называет ЖК "Ренессанс" одной из самых роскошных резиденций в провинции. Стоимость квартир в ней варьировалась от 1,5 млн до 3 млн турецких лир. Строительство ЖК закончилось в 2012 году.





Комплекс оказался полностью разрушен в результате произошедшего в Турции 6 февраля землетрясения. Судя по кадрам, опубликованным после землетрясения, здание целиком опрокинулось на одну сторону, задев стоящие рядом строения. Под его обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

После того как кадры с обрушившимся зданием были опубликованы турецкими СМИ, правоохранительные органы выписали ордер на арест руководства компании, которая занималась строительством ЖК. Джошкуна остановили в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории — там с 2017 года располагается офис его строительной компании.