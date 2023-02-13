В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой

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В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, где произошло разрушительное землетрясение, в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали её как гражданку РК Жанар Жаксыбекову, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. Сегодня тело доставлено в город Талдыкорган", - сообщили в ведомстве.

Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией "Pegasus" о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК.