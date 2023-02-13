open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой
aa.com.tr Сегодня, 15:34
92
Сегодня, 15:34
92
Фото: aa.com.tr

В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, где произошло разрушительное землетрясение, в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали её как гражданку РК Жанар Жаксыбекову, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД. 

"Казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов. Сегодня тело доставлено в город Талдыкорган", - сообщили в ведомстве.  

Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией "Pegasus" о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#землетрясение в Турции #поиски человека #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:34
92
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх