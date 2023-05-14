В Турции начались выборы президента

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В воскресенье, 14 мая, более 64 миллионов избирателей проголосуют на одних из самых важных выборов в 100-летней истории современной Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Избирательные участки в стране буду работать с 08:00 до 17:00 по местному времени (GMT+3 совпадает с московским или три часа разницы с Астаной)

Согласно опросу общественного мнения, среди всех выдвинутых на президентские выборы кандидатур наиболее высокими шансами на победу обладают двое — действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Но если ни одна из них не наберёт более 50% голосов, 28 мая состоятся вторые выборы.

Голосование решит не только, кто возглавит Турцию, страну-члена НАТО с 85-миллионным населением, но и то, как ею управляют, куда движется ее экономика в условиях глубокого кризиса стоимости жизни, и форму ее внешней политики, которая приняла непредсказуемые повороты.

Выборы проходят через три месяца после землетрясений на юго-востоке Турции, унёсших жизни более 50 000 человек. Многие в пострадавших провинциях выразили гнев по поводу медленной первоначальной реакции правительства, но ещё неизвестно как это повлияет на результат голосования.

Избиратели также выберут новый парламент, вероятно, в напряжённой борьбе между "Народным альянсом", состоящим из консервативной партии Эрдогана, имеющей исламистские корни, ПСР, националистической ПНД и другими, и "Национальным альянсом" Кылычдароглу, сформированным из шести оппозиционных партий, включая его светскую Народно-республиканскую партию (НРП), созданную основателем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Напомним Эрдоган возглявляет Турцию 20 лет. На выборах 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру в президенты в третий раз.