В Турции бушуют лесные пожары

Фото: Osman Akça/AA

Крупный лесной пожар разбушевался в лесопарковой зоне возле аэропорта Бодрума в провинции Мугла на юге Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

До данным местных властей, температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса.

Борьба с огнём продолжается на суше и с воздуха, сообщил губернатор Муглы Орхан Тавли.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/R8czeFOfnN pic.twitter.com/Iha3Tv0PWM — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 14, 2023

Пожар тушат 9 вертолётов и 9 самолётов, принадлежащих Региональному управлению лесного хозяйства провинции Мугла, 53 автоцистерны, 4 бульдозера и более 300 человек личного состава МЧС. В темное время суток для тушения пожара привлекается вертолёт с системами ночного видения.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы осмотрел место происшествия и проинформировал, что пожар находится под контролем. Он также уточнил, что возгорание началось недалеко от аэропорта.

По его словам, в стране вспыхнуло еще шесть пожаров: два в Измире, два в Хатае и по одному в Кахраманмараше, Балыкесире.

Причина возникновения пожара не установлена. Проводится расследование.

Как сообщает Sputnik Турция, крупный лесной пожар бушует в турецкой провинции Чанаккале. Из-за ветреной погоды не удается взять его под контроль. По сообщениям СМИ, ведутся воздушные и наземные операции по сдерживанию пожара.