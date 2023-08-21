В Турции автобус упал в ущелье, погибли 12 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным телеканала NTV, в результате падения автобуса в ущелье погибли 12 человек, 19 получили ранения.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Сообщается, что в транспортном средстве находился 31 человек.