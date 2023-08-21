В Турции автобус упал в ущелье, погибли 12 человек
Сегодня, 10:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
103Фото: TNV
В Турции автобус упал в ущелье, погибли 12 человек, передаёт BaigeNews.kz.
По данным телеканала NTV, в результате падения автобуса в ущелье погибли 12 человек, 19 получили ранения.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Сообщается, что в транспортном средстве находился 31 человек.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков
- "Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями
- Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"
- Мажилисмен назвал "обдираловкой" отдых в Боровом