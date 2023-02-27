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В Турции арестовали около 200 застройщиков и подрядчиков после землетрясений
Власти Турецкой республики задерживают подозреваемых руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков, которые могут быть виновны в обрушении зданий в результате землетрясений, произошедших в стране. По информации турецких СМИ, 188 из них уже арестованы, передаёт BaigeNews.kz.
Уточняется, что в ходе расследования следователи установили 626 подозреваемых в 11 провинциях страны. Из них 218 человек отпустили из-под ареста после судебных разбирательств.
Министерство юстиции Турции открыло специальные отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясениями, в пострадавших от них провинциях на юго-востоке страны, сообщало Anadolu со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая. А в Apnews.com сообщили, что в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьёзно повреждены 173 000 зданий. Эксперты заявили, что многие из них были построены с использованием некачественных материалов и технологий, с нарушениями правил строительства.
Напомним, разрушительное землетрясение случилось на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, 6 февраля. Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 43 тысячи человек. На месте завалов работали спасатели со всего мира, в том числе и из Казахстана.
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