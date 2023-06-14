- Заражение пациентов ВИЧ в Алматы: подтвердились три случая, больницу проверяют 15:18 159
- Толкнувший иностранку полицейский в Алматы уволен 14:53 297
- Законопроект по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе 14:38 241
- "Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах?" - в мажилисе обсудили помощь пожарным 14:35 231
- В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы определенной длины и толщины 14:31 294
- 30 миллионов отдали сельчане мошеннику за обещание льготных кредитов 14:30 231
- Уголовное дело о побеге Серика Кудебаева направили в суд 14:02 323
- Пятилетнюю девочку изнасиловали в ВКО 13:40 670
- Возгорание борта "Эйр Астана" в Алматы: происшествие прокомментировали в КГА 13:33 400
- Погибшего в лесу тракториста Сергея Архипова не внесли в число жертв пожара 13:30 344
- Пять пациентов заразились ВИЧ в больнице Алматы 13:19 695
- Рассматриваем три причины пожара в области Абай - Генпрокуратура допускает версию о поджоге 12:50 534
- До 1,7 млрд тенге выросли долги по алиментам в Караганде из-за бездействия судоисполнителей 12:38 327
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 12:31 472
- Пожары в Абайской области: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц 12:25 313
- Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жетісу 12:23 355
- Сайгаки продолжают съедать и вытаптывать пастбища в ЗКО – местные жители 12:00 656
- Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области 11:57 330
- Зверская расправа в Алматинской области: инвалида убили за 2 млн тенге 11:45 605
- Курс рубля к тенге ослаб до минимума с марта 2022 года 11:39 337
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 11:34 459
- Рекомендации Минпросвещения по дистанционке признали незаконными - АЗРК 11:14 357
- Пожарным не удается приблизиться к горящей скважине в Мангистауской области 10:59 419
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 10:31 545
- Спецоперация в курортной зоне Бурабай: УБОП задержал банду вымогателей 10:15 504
- Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге 09:50 420
- Нового акима назначили в Бородулихинском районе, где бушуют пожары 09:15 460
- Информацию о распространении холерной палочки в воде опровергли казахстанские врачи 09:09 388
- Круглосуточно охранять леса от огня будут в Павлодарской области 08:55 399
- Казахстан выиграл чемпионат Азии по велоспорту 08:22 494
- Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве 07:50 746
- 137 раз нарушил скоростной режим водитель из Кокшетау 06:21 500
- Ряд сёл переименуют в Жетысуской области 05:13 619
- В Астане закроют ряд улиц из-за ремонта дорог 04:35 513
- Известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение 03:44 685
- Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке 02:55 928
- В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы 01:40 595
- 19 новых туробъектов появятся в Имантау-Шалкарской курортной зоне 00:19 555
- Угрозы населённым пунктам нет — глава МЧС о пожаре в области Абай 13.06.2023 564
- Казахстанских предпринимателей отправили на бизнес-стажировку в Японию 13.06.2023 752
- Автобус с пассажирами врезался в столб в Шымкенте 13.06.2023 588
- Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ 13.06.2023 633
- Казахстанский анимационный фильм признали лучшим на фестивале в Индии 13.06.2023 588
- Автобус с детьми загорелся в Уральске: водитель ездил без страховки и техосмотра 13.06.2023 712
- Экспорт товаров из Казахстана в ЕАЭС вырос на 47 процентов 13.06.2023 537
- Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай 13.06.2023 1290
- Казахстан не может получить статус страны свободной от ящура 13.06.2023 502
- Как не стать жертвой пластического хирурга, рассказали эксперты 13.06.2023 618
- Школьники из Караганды и Шымкента стали призёрами чемпионата мира по робототехнике 13.06.2023 1214
- О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии 13.06.2023 692
- Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена 13.06.2023 1815
- Топ проблем у казахстанцев за рубежом назвали в МИД 13.06.2023 709
- "Доходит до увольнений и разводов". Почему казахстанцы боятся витилиго 13.06.2023 806
- Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре 13.06.2023 658
- Избран глава попечительского совета фонда "Қазақстан халқына" 13.06.2023 546
- Что такое "гуманная педагогика" и Soft Mozart, рассказал казахстанский эксперт 13.06.2023 886
- Площадь пожара значительно сократилась – Уранхаев 13.06.2023 478
- Трагедия в области Абай: алматинцы собрали 300 кг гумпомощи 13.06.2023 592
- Договорных матчей не было - в Минспорта ответили на лидерство Казахстана в антирейтинге 13.06.2023 563
- Нарколабораторию соорудили из трёх контейнеров в пригороде Алматы 13.06.2023 875
- В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра 13.06.2023 554
- Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 октября 13.06.2023 496
- Турция и Узбекистан выразили готовность помочь в тушении пожара в области Абай 13.06.2023 725
- Какие проверки ждут казахстанских предпринимателей в 2024 году 13.06.2023 883
- Дети едва успели покинуть горящий автобус в Уральске 13.06.2023 523
- Lada врезалась в лошадь в ЗКО, водитель погиб 13.06.2023 640
- Нашли тело пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста 13.06.2023 691
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 714
- Снести нельзя оставить: какая судьба ждет базары Алматы? 13.06.2023 754
- Автобус с пассажирами врезался в забор здания в Алматы 13.06.2023 703
- Необязательно занимать кресло, чтобы помогать детям - Аружан Саин об отставке 13.06.2023 679
- В какой летний лагерь отправить ребёнка в Астане, рассказали в управлении образования 13.06.2023 598
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 2089
- Кадры со свадьбы актрисы Асель Садвакасовой выложили в Сеть 13.06.2023 750
- Квартиры в Талдыкоргане незаконно получили госслужащие, журналисты, спортсмены и артисты – аким 13.06.2023 873
- Бастовавших нефтяников "БерАли" трудоустроят в другую компанию 13.06.2023 647
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 886
- Как развивается ремесленничество в одном из древнейших городов Казахстана 13.06.2023 717
- Более 60 процентов школьников сталкиваются с насилием и дискриминацией в Казахстане 13.06.2023 671
- Генпрокуратура проверяет три версии причины пожара в Абайской области 13.06.2023 750
- LOADING...
В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы определенной длины и толщины
В Туркменистане студенток университетов и колледжей теперь обязывают приходить на занятия с двумя заплетенными косами, которые должны быть определенной длины и толщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Хроника Туркменистана". Если натуральные косы не соответствуют требуемым параметрам, то девушки должны купить искусственные.
Самые дешевые стоят 20 манатов (около 2600 тенге), но, по словам студенток, они быстро портятся и приходится покупать новые.
Девушки не понимают, почему искусственные ресницы и ногти под предлогом несоответствия национальным традициям в учебных заведениях запрещают, а искусственные волосы, наоборот, заставляют носить.
"Все эти надуманные запреты и требования к женщинам и девушкам, принимаемые на правительственном уровне, в реальности приводят к гендерной дискриминации и росту коррупции, так как женщины вынуждены давать взятки, чтобы их обойти", - считают правозащитники.
К слову, в Туркменистане существуют и другие запреты для девушек. Например, им нельзя ярко краситься, делать пластические операции и носить облегающие наряды. Кроме того, власти страны запретили продавать помады, туши для ресниц и лаки для ногтей, чтобы "не навредить здоровью и внешнему виду" покупательниц.
-
Trend news
- Пять пациентов заразились ВИЧ в больнице Алматы 13:19 625
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 12:31 465
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 11:34 452
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 10:31 540
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 693
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 2053
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 883
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 2843
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1786
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1618
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1144
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 935
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1847
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1552
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2065
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3056
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1336
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1316
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1459
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 47143
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1688
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2581
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2145
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2154
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1571
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1685
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3464
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1640
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2954
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1689
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2969
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2252
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2078
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2301
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4047
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3084
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3361
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2785
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3688
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8155
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2698
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2113
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2336
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3711
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3685
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2175
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2545
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4753
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2447
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2964
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2679
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2543
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5077
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2538
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2589
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2617
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3702
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5199
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3829
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2626
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2782
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3635
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2661
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3164
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4165
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4022
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3250
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2882
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8146
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2310
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5504
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6817
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2801
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3874
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3824
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12869
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 3432
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 16506
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 3189
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2831
-
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 711
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 911
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1661
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 934
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1037
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 860
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1237
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2490
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1054
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2061
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1105
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1096
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1236
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2047
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1113
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1312
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2404
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1247
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1518
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1016
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1217
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1079
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1267
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5921
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1980
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1115
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1269
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1459
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1287
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1342
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1600
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1501
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4121
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1860
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2954
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1936
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1903
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2502
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1980
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2200
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2199
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2333
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2490
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2434
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1990
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2027
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2185
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2004
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1661
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1843
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2066
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2235
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2363
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2478
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2375
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2744
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2825
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3635
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3148
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3061
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3250
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2276
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2172
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2594
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2746
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2327
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2301
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3243
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2933
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3475
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2669
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2574
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 3123
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 4005
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4979
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3416
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2726
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3981
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 3061
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3747