В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы определенной длины и толщины

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В Туркменистане студенток университетов и колледжей теперь обязывают приходить на занятия с двумя заплетенными косами, которые должны быть определенной длины и толщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Хроника Туркменистана". Если натуральные косы не соответствуют требуемым параметрам, то девушки должны купить искусственные.

Самые дешевые стоят 20 манатов (около 2600 тенге), но, по словам студенток, они быстро портятся и приходится покупать новые.

Девушки не понимают, почему искусственные ресницы и ногти под предлогом несоответствия национальным традициям в учебных заведениях запрещают, а искусственные волосы, наоборот, заставляют носить.

"Все эти надуманные запреты и требования к женщинам и девушкам, принимаемые на правительственном уровне, в реальности приводят к гендерной дискриминации и росту коррупции, так как женщины вынуждены давать взятки, чтобы их обойти", - считают правозащитники.

К слову, в Туркменистане существуют и другие запреты для девушек. Например, им нельзя ярко краситься, делать пластические операции и носить облегающие наряды. Кроме того, власти страны запретили продавать помады, туши для ресниц и лаки для ногтей, чтобы "не навредить здоровью и внешнему виду" покупательниц.