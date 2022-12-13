В ценовом сговоре подозреваются две птицефабрики в Алматинской области

Фото: gastronom.ru

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области по итогам анализа рынка первичной реализации яйца куриного 1 категории по Алматинской области за период январь-октябрь 2022 года, в действиях ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Компания "Сары-Булак" усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан, в части антиконкурентных согласованных действий, а именно в установлении и (или) поддержании цен, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим Департаментом в адрес Товариществ было направлено уведомление о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Товариществами уведомление не исполнено, в связи с чем в отношении вышеуказанных компаний Департаментом начато расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства.