В трёх областях Казахстана закрыли движение на участках дорог
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Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 6 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Жамбылская область – 1 участок
1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, дождь со снегом, туман, ограничение видимости).
Западно-Казахстанская область – 4 участка
1. "Самара-Шымкент" км. 195-251, уч. гр.РФг.Уральск.– 56 км. (в связи с ухудшением погодных условий Российской Федераций)
2. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральскгр.РФ. – 100 км. (метель, ограниченная видимость) Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
3. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213, уч. п.Чапаево-п.Казталовка. – 213км.
4. "Подстепное-гр.РФ" км. 0-36, уч. п.Подстепное-п.Федоровка. – 36км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Северо-Казахстанская область – 1 участок
1. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-228, уч. с.Возвышенка -с.Рощинское – 166 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости)
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 450 единиц техники и 738 человек.
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