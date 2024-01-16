В трёх областях Казахстана закрыли движение на участках дорог

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 6 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Жамбылская область – 1 участок

1."Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, дождь со снегом, туман, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область – 4 участка

1. "Самара-Шымкент" км. 195-251, уч. гр.РФг.Уральск.– 56 км. (в связи с ухудшением погодных условий Российской Федераций)

2. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральскгр.РФ. – 100 км. (метель, ограниченная видимость) Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

3. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213, уч. п.Чапаево-п.Казталовка. – 213км.

4. "Подстепное-гр.РФ" км. 0-36, уч. п.Подстепное-п.Федоровка. – 36км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Северо-Казахстанская область – 1 участок

1. "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-228, уч. с.Возвышенка -с.Рощинское – 166 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости)

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 450 единиц техники и 738 человек.