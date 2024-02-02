В трёх областях Казахстана закрыли движение на трассах

В связи с ухудшением погодных условий в 3 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 11.00 ч. 2 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях.

Жамбылская область – 2 участка

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша Биби – гр.Туркестанской обл – 59 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

2. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-476, уч. с.Кенен - с.Акшолак – 317 км. Ограничение действует для грузового автотранспорта

Область Жетысу – 1 участок

1. "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Туркестанская область – 1 участок

1. "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-652, уч. гр.Жамбылской обл.- п.Машат – 59 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 893 единиц техники и 1145 человек.