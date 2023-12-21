В трёх областях Казахстана ограничили движение транспорта

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Ограничение для всех видов автотранспорта действует на участке дороги "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км в Жетысуской области.

Из-за плохой видимости ограничено движение на участке трассы "Екатеринбург - Алматы" км.1292-1353, уч. ПВП Жибек Жолы в Акмолинской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Также движение ограничено на участке трассы "Екатеринбург - Алматы" км.1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. - ПВП Темиртау в Карагандинской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 703 единиц техники.