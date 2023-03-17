В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7

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В Тонга, в южной части Тихого океана, зарегистрировали землетрясение магнитудой 7. Объявлена угроза цунами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Установлено, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1 011 километров к югу от столицы Тонга Нукуалофы, в которой живут 22,4 тысячи человек. Очаг расположился на глубине 10 километров.