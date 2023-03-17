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  • В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7
рixabay Сегодня, 06:25
65
Сегодня, 06:25
65
Фото: рixabay

В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 7

В Тонга, в южной части Тихого океана, зарегистрировали землетрясение магнитудой 7. Объявлена угроза цунами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Установлено, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1 011 километров к югу от столицы Тонга Нукуалофы, в которой живут 22,4 тысячи человек. Очаг расположился на глубине 10 километров.

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#землетрясение #экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:25
65
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