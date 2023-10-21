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В Темиртау уволят учителя, который бил тетрадью студентов по лицу

Сегодня, 09:47
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скриншот с видео Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: скриншот с видео

Учащиеся Темиртауского технического колледжа пожаловались на педагога, который позволял себе неуважительное отношение к студентам.  передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает издание PRO КАДРЫ KZ, студенты сняли на видео момент, как учитель многократно шлёпнул их одногруппника тетрадью по лицу перед остальными студентами, и опубликовали ролик в соцсетях.

По их словам, такие вольности в отношении учащихся педагог позволял себе неоднократно. Руководство колледжа заявило, что учитель распускавший руки, будет уволен в первый же рабочий день — в понедельник 23 октября. 

"За грубое нарушение педагогической этики трудовой договор с педагогом будет расторгнут в первый рабочий день, в понедельник, 23 октября. Со студентом, который пострадал от действий педагога, будет работать педагог-психолог. Со стороны студента и его законных представителей претензий к колледжу не имеется ", — комментирует ситуацию руководство колледжа.

Ранее случай рукоприкладства произошёл в одном из колледжей Павлодара: в сеть попало видео, где педагог бьёт палкой студента.

 

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