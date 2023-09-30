Педагог отшлёпал студента в Павлодарe: на инцидент отреагировали в Минпросвещении

Появившееся в интернете видео, где в учебной аудитории преподаватель бьёт студента по ягодицам предметом, похожим на палку, прокомментировали в Министерстве просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что в колледже Павлодара произошёл случай рукоприкладства со стороны учителя. Видеозапись инцидента попала в социальные сети, что шокировало пользователей соцсетей.

"Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применения подобных методов воспитания к учащимся. Образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей. Право на образование и безопасность детей должны быть наивысшим приоритетом в любом обществе. Данное поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение уволен. Комитет по охране прав детей следит за соблюдением прав и безопасности детей в образовательных учреждениях и принимает меры по защите их интересов", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в управлении образования области, случай, попавший на видео, произошёл в Павлодарском монтажном колледже. Поведение преподавателя уже рассмотрели на заседании Совета педагогической этики.

Между тем, администрация колледжа извинилась перед пострадавшим подростком, а также его родителями.