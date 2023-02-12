В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского

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Пьяный водитель в Темиртау попытался убежать от полицейского, протащив его 200 метров за своей машиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл около полуночи 11 февраля на проспекте Мира.

"Наряд батальона патрульной полиции остановил легковой автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. На требование полицейских предъявить регистрационные документы на автомашину, он ответил, что их у него нет. Во время разговора патрульные почувствовали, что от мужчины исходит запах алкоголя и потребовали, чтобы он вышел из машины. Не закрывая дверь авто, водитель резко тронулся с места и попытался скрыться. Один из полицейских запрыгнул в салон авто нарушителя, при этом его левая нога осталась снаружи. Водитель протащил патрульного 200 метров и съехал в кювет. Полицейский вытащил его из салона автомашины и, применив прием, уложил на землю", — рассказали в полиции.

Мужчину отправили в наркологический диспансер, где у нарушителя диагностировали "алкогольное опьянение средней степени".

В отношении нарушителя составлены протоколы по статье 608, статье 613 и статье 667 КРКобАП. Решением суда он арестован на 30 суток, а также лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет.