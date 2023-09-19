В суде рассматривают дело захватчиков аэропорта в Алматы

В Алматы идет суд над нарушителями авиационной безопасности. В деле о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года подозревают пять человек, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор пяти фигурантам.

Решением суда участники захвата аэропорта были признаны виновными. Наказание в виде лишения свободы получили: Айгерим Тлеужанова – 4 года, Калас Нурпеисов – 8 лет, Нурлан Далибаев – 8 лет, Ермухамет Шилибаев – 8 лет, Жанайдар Карменов – 8 лет.

Суд установил, что 5 января 2022 года Тлеужанова и Нурпеисов организовали массовые беспорядки в аэропорту Алматы, сопровождающиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Далибаев, Шилибаев и Карменов.

Приговор не вступил в законную силу.

Как известно, аэропорт после январских событий не работал неделю. 19 января аэропорт заработал в штатном режиме.