В столице и ещё девяти регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", В предстоящие дни погоду в большей части Казахстана будут формировать атмосферные фронты, связанные с Северным и Южным циклонами. Они будут сопровождаться осадками в виде дождя и снега, гололедными явлениями, усилением ветра и метелью, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь прогнозируется 9 марта на юге и в горных районах юго-востока, сильные осадки (дождь, снег) - 9 марта на юге, в центре, 10 марта на востоке республики. В температурном фоне страны значительных изменений не ожидается.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях, а также в области Абай, ВКО и СКО.

В Астане днём ожидаются осадки: дождь и снег. Ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области 9 марта ночью на западе, севере, юге области снег, низовая метель, днем осадки (преимущественно дождь). 10 марта ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с. Температура воздуха днем 9 марта повышение до 0-5, на юге области 8 тепла, 10 марта небольшое понижение температуры днем 2 мороза-3 тепла.

Днём в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается туман. г. Кокшетау: 09 марта в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололёд. На западе, в центре области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололёд. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 16 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается туман. На юге, востоке области ожидается гололед. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

На востоке, западе Костанайской области ожидается туман.

В Семее ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, поземок, днем на юге, западе, востоке области ожидаются осадки (преимущественно снег), поземок, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман.