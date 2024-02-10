В Степногорске после аварии восстановлено электроснабжение

Электроснабжение Степногорска восстановили после аварийных отключений из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KEGOC".

"10 февраля 2024 года в 13:22 из-за неблагоприятных погодных условий аварийно отключилась линия электропередачи 220 кВ АО "KEGOC" - Л-2671 "Макинск – Степная". В 13:27 при переключениях на подстанции 220 кВ "Степная" АО "Кокшетауэнерго", отключилась вторая линия электропередачи 220 кВ АО "KEGOC" - Л-2661 "Степная-ЦГПП", что привело к обесточению Степногорского энергоузла с ограничениями потребителей и останову Степногорской ТЭЦ, в том числе нарушением подачи тепла. Оперативный персонал АО "KEGOC" принял меры по скорейшему восстановлению электроснабжения энергоузла через региональные сети", — сообщили в пресс-службе компании.

В 15:25 было подано напряжение на Степногорскую ТЭЦ, тем самым созданы условия для восстановления ее нормальной работы, а также частично восстановлено электроснабжение потребителей энергоузла. В 16:16 подано напряжение на ПС Степная, что позволило полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей.

"В настоящее время организован выезд аварийных бригад АО "KEGOC" на линии электропередачи 220 кВ Л-2671 "Макинск – Степная" и Л-2661 "Степная-ЦГПП". Персонал Степногорской ТЭЦ приступил к пусковым операциям для восстановления подачи тепла и электроэнергии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии 10 февраля в 13:27 жители Степногорска остались без электричества и тепла.