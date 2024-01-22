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В США более 80 человек погибли из-за аномального холода

Сегодня, 06:31
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 06:31
Сегодня, 06:31
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В США более 80 человек погибли из-за морозов и снегопадов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS News.

В Теннесси из-за суровых погодных условий погибли 25 человек, в Орегоне — 16 человек (из них трое погибли, когда на их машину упало дерево). 

Факты гибели людей из-за непогоды также зарегистрированы в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси. 

Синоптики прогнозируют потепление в США в начале предстоящей недели.

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