В США более 80 человек погибли из-за аномального холода
Сегодня, 06:31
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Сегодня, 06:31Сегодня, 06:31
126Фото: pixabay / иллюстративное фото
В США более 80 человек погибли из-за морозов и снегопадов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS News.
В Теннесси из-за суровых погодных условий погибли 25 человек, в Орегоне — 16 человек (из них трое погибли, когда на их машину упало дерево).
Факты гибели людей из-за непогоды также зарегистрированы в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси.
Синоптики прогнозируют потепление в США в начале предстоящей недели.
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