В США более 80 человек погибли из-за аномального холода

В США более 80 человек погибли из-за морозов и снегопадов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS News.

В Теннесси из-за суровых погодных условий погибли 25 человек, в Орегоне — 16 человек (из них трое погибли, когда на их машину упало дерево).

Факты гибели людей из-за непогоды также зарегистрированы в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси.

Синоптики прогнозируют потепление в США в начале предстоящей недели.