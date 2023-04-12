В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав

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В госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали выявленные в спецЦОНе Костаная нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Там подтвердили, что обслуживающая компания по сдаче теоретических тестов в спецЦОНе Костаная за вознаграждение помогала курсантам сдавать экзамены на получение водительских прав. Там полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Вызвала полицейских сотрудник внутренней безопасности филиала госкорпорации.

"Был выявлен факт сдачи теоретического тестирования экзаменуемыми на получение водительских прав с применением посторонней помощи от специалистов обслуживающей компании по сдаче теории. После проведения обыска сотрудниками полиции были изъяты процессоры рабочих станций, планшеты с автоматизированной площадки автодрома и составлен протокол обыска с участием понятых", — сказал заместитель директора департамента внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации Мерей Саеков.

В зале на тестировании находилось шесть экзаменуемых и два специалиста обслуживающей компании.

"В связи с проведением следственных мероприятий приём теоретического и практического экзамена на получение водительских удостоверений в специализированном отделе Костаная приостановлен", - указывается в пресс-релизе.

Как ранее сообщалось, полицейские в спецЦОНе Костаная задержали пятерых человек из обслуживающей компании. Экзаменаторы принимали зачёты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение.

"При этом человек мог пройти тесты за пять минут вместо положенных 40 минут. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им", - рассказал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Таким образом уже сдали экзамены более тысячи человек.