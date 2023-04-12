Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае

Фото: polisia.kz

Преступную группу, помогавшую казахстанцам сдать на права, выявили в Костанае. На подозреваемых вышли, проанализировав статистику ДТП в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачёты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение.

Подробности сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

"12 апреля в Костанае задержаны пять человек. Экзаменаторы за определённую плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за пять минут, вместо положенных 40 минут. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им", - рассказал он.

Выйти на группу помог анализ аварийности на дорогах области. Полиция выяснила, что в течение последнего времени участились не только случаи ДТП, но и их последствия стали более тяжкими.

"При поиске причин стало ясно, что многие дорожно-транспортные происшествия были совершены из-за отсутствия элементарных навыков у водителей. Было принято решение о проведении специальной операции по выявлению возможной коррупционной схемы. Установлено, что таким образом уже сдали экзамены более тысячи человек", - уточнили в полиции.

Проводятся необходимые следственные действия, в том числе санкционированные обыски. Изъяты банковские карты, более миллиона тенге наличными, компьютерная техника, флеш карты, сотовые телефоны и документы.

У одного из подозреваемых изъяли патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружьё.