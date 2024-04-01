В СКО на борьбу с паводком отправятся спасатели из Туркестанской области

Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС региона Мурат Кангужинов. Дополнительные группировки и техника из Туркестанской обалсти будут проводить работы по усилению защиты населённых пунктов от половодья в паводкоопасных районах региона, сообщает BaigeNews.kz.

Уже сегодня в регион прибудет группировка для проведения противопаводковых мероприятий из 54 человек и 12 единиц техники.

"Для обеспечения безопасности направляется в нашу сторону группировка сил и средств из Туркестанской области. Будут сосредоточены в пяти районах. Дополнительно направят силы в Тайыншинский, Айыртауский, Тимирязевский районы и Габита Мусрепова", - уточнил заместитель начальника ДЧС региона Мурат Кангужинов.

Спикер отмечает, что проявление паводка в этом году на территории области произошло на неделю раньше, чем в прошлом году. Активная его фаза прогнозируется на конец текущей недели.

В минувшие выходные из-за поднятия уровня воды в реке Шат под угрозой подтопления оказалось село Талшик Акжарского района. Из домов крайней улицы эвакуировали 22 сельчанина. Всю ночь спасатели дробили лёд и отводили талые воды. Подтопления жилых построек допущено не было. На утро население вернулось домой.

"Также была угроза и по Тайыншинскому району в результате прихода талых вод с Акмолинской области. Всю ночь проводили мониторинг, инженерной техникой проводились укрепления, обвалования. Сегодня уровень воды стал падать. Отрицательные температуры ночью способствовали ослаблению таяния снега", - рассказал спикер.

Облёт территории области показал, что в части районов снег почти сошёл, продолжают формироваться талые воды. Там спасатели займутся их отводом.