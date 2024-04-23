В СКО эвакуация понадобилась туристу из Франции

В Петропавловске эвакуация понадобилась туристу из Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Француз по имени Сильва решил в честь своего 40-летия проехать на велосипеде по очень известному в мире туристическому муршруту: Москва - Магадан - Петропавловск. На севере Казахстана он увидел наводнение. Ему понадобилась эвакуация.

Сотрудники ДЧС угостили его обедом, а также показали, как доехать до отеля, в котором турист переночует, а затем отправится в Омск продолжать свой тур.