В СКО эвакуация понадобилась туристу из Франции
Сегодня, 02:57
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Сегодня, 02:57Сегодня, 02:57
79Фото: pkzsk.info
В Петропавловске эвакуация понадобилась туристу из Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Француз по имени Сильва решил в честь своего 40-летия проехать на велосипеде по очень известному в мире туристическому муршруту: Москва - Магадан - Петропавловск. На севере Казахстана он увидел наводнение. Ему понадобилась эвакуация.
Сотрудники ДЧС угостили его обедом, а также показали, как доехать до отеля, в котором турист переночует, а затем отправится в Омск продолжать свой тур.
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