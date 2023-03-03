В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения

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Проверка выявила многочисленные нарушения дезинфекционного и стерилизационного режима. Представители областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что в ходе проверки центра были выявлены многочисленные нарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atpress.

"Кроме процедуры "хиджама", здесь оказывались услуги гирудотерапии, проводились внутримышечные и внутривенные инъекции. Их ставили сотрудники без соответствующего медицинского образования. Также проверка выявила многочисленные нарушения дезинфекционного и стерилизационного режима, одноразовые приборы использовались по несколько раз, стерилизацию проводили необученные тому сотрудники. И это не полный перечень нарушений, выявленных в данном центре. Хотя он, согласно названию, относится к объектам незначительной эпидемиологической значимости, в нем проводились медицинские процедуры, требующие лицензирования", - сообщила руководитель отдела ДСЭК Нуржамал Исламова.

Как отметили представители Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля, на сегодняшний день этот вид деятельности не лицензируется. Поэтому выдача каких-либо разрешительных документов действующим законодательством не предусмотрена. Требования могут быть предъявлены только к изделиям, которые применяются при проведении хиджамы, но и это нигде не прописано.

"При Министерстве здравоохранения совместно с НПП "Атамекен" разбирались вопросы по традиционной и нетрадиционной народной медицине. Дело в том, что на сегодня нет утвержденных квалификационных требований к таким объектам. Должны быть четкие правила, регламентирующие их деятельность. Сейчас меры регулирования распространяются лишь на государственные объекты, однако они должны охватывать и частные медицинские объекты, ведь в конечном итоге речь идет о безопасности здоровья людей", - отметил председатель комитета РЧК при Палате предпринимателей Атырауской области Курал Тишбаев.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео спящего младенца, которому лезвием делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров города Атырау, который был вскоре закрыт по решению Минздрава. Чуть позже ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Ажар Гиният. А вскоре группа медработников потребовала от министерства здравоохранения вмешаться и принять меры по регулированию данной деятельности.