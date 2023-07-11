В Шымкенте выкупают квартиры у частных застройщиков

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Чиновники решили не ждать пока дома построят, а выкупать готовые квартиры у застройщиков. Таким образом местные власти пытаются снизить статистику нуждающихся в собственном жилье. В этом году планируют выкупить у подрядчиков больше 1400 квартир, девятьсот из них — арендное жилье, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 3040 квартир за счет бюджета. Помимо этого мы ведем работу с инвесторами через "Отбасы банк", благодаря этому проекту новосёлами станут семь с половиной тысяч горожан. Также мы уже выкупаем готовые квартиры у подрядчиков, количество квартир 1 405. В этом направлении мы уже два раза провели конкурс среди подрядчиков. Если инвестор согласен на наши условия и готов предоставить квартиру в чистовой отделке, мы готовы их выкупить.

Наши условия довольно просты — главное чтобы чистовая отделка была и благоустройство дворов. За квадратный метр мы предлагаем 330 тысяч тенге. Уже есть инвесторы, которые согласны на наши условия. В этом месяце выкупаем около 600 квартир", - прокомментировал руководитель управления строительства Шымкента Мадияр Байымбетов.

В Шымкенте в квадратных метрах нуждаются около 50 тысяч жителей. Чтобы обеспечить их квадратными метрами, темпы роста строительства социального жилья увеличены.