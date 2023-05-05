В Шымкенте ученики начальных классов будут учиться онлайн из-за ветра

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В Шымкенте 5 мая школьники 1-4 классов перейдут на дистанционный формат обучения из-за ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.



Как сообщило управление образования города, согласно штормовому предупреждению в Шымкенте 5 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с, днём временами 25 м/с.

Сообщалось, что в Туркестанской области 4 мая на территории региона скорость ветра достигла 26 м/с. Так, в Туркестане снесло ветром крышу музея Ходжи Ахмета Яссауи, а в Кентау крышу политехнического колледжа. Из-за сильного ветра и повреждения электросети более 10 тысяч абонентов в области остались без света.

Синоптики прогнозируют, что шторм продлится до 6 мая. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.