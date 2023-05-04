Крышу нового музея и ещё нескольких зданий снесло ветром в Туркестанской области

Крышу музея Ходжи Ахмета Яссауи снесло ветром в Туркестане. В регионе есть и другие пострадавшие здания, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Туркестанской области, 4 мая на территории региона скорость ветра достигла 26 метров в секунду.

"По городу бригады устраняют повреждения. Именно по музею – будет восстановлен после того, как стихнет ветер. Сейчас он мешает работе. Спецмашины еле передвигаются", - уточнили в акимате.

Кроме того, из-за сильного ветра и повреждения электросети более 10 тысяч абонентов в области остались без света. В восстановлении задействованы восемь бригад, 15 единиц техники, 26 сотрудников учреждения “Оңтүстік Жарық Транзит”.

В Сайрамском, Сауранском, Байдибекском, Отрарском, Ордабасинском, Толебийском, Тюлькубасском, Созакском районах порывы ветра достигали 23-28 метров в секунду.

"В Кентау ветром снесена крыша политехнического колледжа, которая во время падения повредила кровлю соседнего строения и заборы двух домов. А также повреждено здание АО "Казахтелеком", - сообщили в администрации.

Синоптики прогнозируют, что шторм продлится до 6 мая. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности.