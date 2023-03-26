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В Шымкенте тысячи абонентов остались без газоснабжения
В Шымкенте вторые сутки ожидают возобновления газоснабжения жители микрорайона Нурсат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
В результате повреждения подземного газопровода 3 513 абонентов частного сектора, жильцы 800 квартир в многоэтажках, субъекты бизнеса остались без газа.
Подача газа прекратилась 24 марта. В филиале компании "КазТрансГазАймак" сообщили, что неизвестные лица повредили газопровод, сейчас ведутся ремонтные работы, которые должны завершиться к вечеру 25 марта.
"В диспетчерскую АДС поступило сообщение от жителей о том, что на углу Шаяхметова и Назарбаева чувствуется запах газа. В результате приборного обследования выявлена концентрация газа в месте прокладки подземного газопровода высокого давления диаметром 355 мм. В результате вскрытия обнаружено, что ранее неизвестными лицами повреждён газопровод, а для устранения ими применены подручные средства (оповещения в КТГА соответственно не было). Вследствие чего образовалась утечка газа", — сообщили в газоснабжающей компании.
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