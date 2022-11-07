В Шымкенте семейная пара построила бизнес на секс-притонах — МВД

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В Шымкенте родственники из семи человек открыли сеть притонов для занятия проституцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД. В ведомстве сообщили, что семья арендовала гостиничный комплекс, где нанятые девушки оказывали интимные услуги клиентам.

"Для реализации преступного умысла привлекла своих близких родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и "подгонщиков". Лиц для оказания интимных услуг набирали через знакомых, в том числе из ранее занимавшихся проституцией. Условиями уговора с ними было проживать в гостинице и работать 50 на 50. Также использовался метод долговой кабалы для длительного удержания девушек. В основном девушки были из южных регионов страны и Республики Узбекистан, в среднем услуги оказывали 10 девушек, суммы варьировались от пяти до 40 тысяч тенге", — сообщили в министерстве.

Для конспирации группа работала исключительно по ночам — с девяти вечера до пяти утра, на дверях и окнах гостиницы устанавливались решётки, двери всегда были заперты, в здание попадали только по звонку от "подгонщиков" или постоянных клиентов. Ежедневный поток клиентов составлял до 50 в день.

Затем "предприниматели" решили расширить свой бизнес.