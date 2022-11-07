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  • В Шымкенте семейная пара построила бизнес на секс-притонах — МВД
nur.kz Сегодня, 14:57
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Фото: nur.kz

В Шымкенте семейная пара построила бизнес на секс-притонах — МВД

В Шымкенте родственники из семи человек открыли сеть притонов для занятия проституцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД. В ведомстве сообщили, что семья арендовала гостиничный комплекс, где нанятые девушки оказывали интимные услуги клиентам. 

"Для реализации преступного умысла привлекла своих близких родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и "подгонщиков". Лиц для оказания интимных услуг набирали через знакомых, в том числе из ранее занимавшихся проституцией. Условиями уговора с ними было проживать в гостинице и работать 50 на 50. Также использовался метод долговой кабалы для длительного удержания девушек. В основном девушки были из южных регионов страны и Республики Узбекистан, в среднем услуги оказывали 10 девушек, суммы варьировались от пяти до 40 тысяч тенге",  сообщили в министерстве. 

Для конспирации группа работала исключительно по ночам  с девяти вечера до пяти утра, на дверях и окнах гостиницы устанавливались решётки, двери всегда были заперты, в здание попадали только по звонку от "подгонщиков" или постоянных клиентов. Ежедневный поток клиентов составлял до 50 в день.

Затем "предприниматели" решили расширить свой бизнес.

"Для увеличения преступного дохода ОПГ арендовала второй гостиничный комплекс. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней", "Притоносодержание", "Сводничество". Подозреваемые задержаны, четверо находятся под стражей и в отношении троих выбрана мера пресечения "подписка о невыезде и надлежащем поведении",  отметили в МВД.

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#торговля людьми #проституция #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:57
336
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