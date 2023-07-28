  • 28 Июля, 10:27
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Шымкенте преступная группа продавала фальшивые деньги и наркотики
кадр из видео Сегодня, 10:05
152
Сегодня, 10:05
152
Фото: кадр из видео

В Шымкенте преступная группа продавала фальшивые деньги и наркотики

Незаконная деятельность группы лиц, занимающаяся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере пресечена в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш), общим весом шесть килограммов. 

"По данным фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей города Шымкент задержаны и водворены в ИВС", - говорится в сообщении.

Иная информация распространению не подлежит.

Видео: пресс-службы АФМ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:05
152
Поделитесь:
Наверх