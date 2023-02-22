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В Шымкенте предлагают повысить звание полицейского, который обезоружил мужчину
Премию в размере двойного оклада выдали полицейскому Арману Арипжанову, который обезвредил вооруженного мужчину в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Во время перестрелки в Шымкенте Арман был на службе, недалеко от места проишествия.
"Я в это время занимался делом по краже, просматривали с коллегой кадры видеонаблюдения. Услышал выстрелы, вышел сразу на улицу, там было много студентов, я им всем сказал уйти с места проишествия. После побежал за преступником, воспользовался моментом и схватил его в машине патрульной полиции. Мои коллеги отвлекли его внимание. В это время он хотел выстрелить в меня, но я обезоружил его", - рассказал оперуполномоченный Туранского РУП ДП Шымкента Арман Арипжанов.
Департамент полиции Шымкента направил в МВД запрос о награде почётной грамотой Армана Арипжанова. Вопрос о повышении капитана полиции также будет решать МВД.
Напомним, 20 февраля мужчина ограбил в Шымкенте оружейный магазин. После того, как в магазине сработала тревожная кнопка, на место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооружённым в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен в кисть левой руки, второму охраннику выстрел попал в бронежилет.
Вооружённого мужчину задержали подоспевшие полицейские и оперуполномоченный Арипжанов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям: по факту разбойного нападения, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. Задержанный – гражданин Узбекистана. В Шымкенте он жил на съёмной квартире. Ему 49 лет, сейчас он находится в следственном изоляторе.
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