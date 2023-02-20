Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте

В Шымкенте в эти минуты наблюдается столпотворение полицейских в центре города, передает BaigeNews.kz. На улице Рыскулбекова стражи порядка перекрыли дорогу, судя по распространяемому видео в Facebook. По неподтвержденной информации, в городе был ограблен оружейный магазин. Однако в департаменте полиции Шымкента пока не комментируют произошедшее.

Тем временем, в социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что по городу бегает мужчина с оружием. На кадрах слышны выстрелы - мужчина убегает от полиции и отстреливается.

В департаменте полиции Шымкенте сообщили подробности. Там сообщили, что мужчину, напавшего на оружейный магазин, задержали.

"Сегодня примерно в 14:40 сработала тревожная кнопка в оружейном магазине, расположенном на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова. На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении завязалась перестрелка. Один из охранников был ранен. Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП. Как оказалось мужчина является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин "Сайга" без бойка", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.