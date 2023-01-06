В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла

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Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 05 января 2023 года в 20 часов 25 минут 59 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Жители южного мегаполиса ощутили слабые подземные толчки, несмотря на то, что эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Эпицентр землетрясения расположен в 859 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.4. Магнитуда MPV 6.6. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 70.75° в.д", — сообщили в ДЧС города.

Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г.Шымкент – 2-3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.