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В Шымкенте главу службы пожаротушения подозревают в мошенничестве
В Шымкенте передали в суд уголовное дело в отношении руководителя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным Антикоррупционной службы, подозреваемый путём обмана завладел деньгами своих подчинённых. Другие подробности дела пока не разглашают. Известно, что строгий выговор получил руководитель городского ДЧС.
"Задержанный подозреваемый хорошо работал. Но его поступок нанёс удар по репутации правоохранительных органов, министерства. Каждый руководитель должен начинать с себя, изучить Этический кодекс и направить своих коллег на правильный путь", - сказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.
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