В школу с 5 лет: В Караганде объяснили новые правила приёма в первый класс

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В управлении образования Карагандинской области разъяснили новые правила приёма в первый класс для жителей региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Так, согласно новым требованиям, дети теперь принимаются в 1 класс по достижению 6-летнего возраста до конца календарного года. То есть, если ребёнку шесть лет исполняется после первого сентября: в октябре, ноябре или декабре, он всё равно должен быть зачислен в учебное заведение. Об этом рассказала глава управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

"Если вашему ребёнку в 2023 году исполнится шесть лет, то он должен быть зачислен в 1 класс после предшкольной подготовки. Предшкольная подготовка идёт как на базе детских садов, так и в школах, — добавила Гульсум Шабдановна. — Предшкольная подготовка обязательна и проходит в семье, дошкольных организациях, предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий".

Дети, освоившие программу предшкольной подготовки, выпускаются из дошкольных организаций до 1 августа ежегодно, кроме детей с особыми образовательными потребностями, которые имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии.