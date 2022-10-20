В сгоревших лесах Костанайской области цветут подснежники

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Цветы обнаружены на гарях сосновых лесов Калининского лесхоза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Причины цветения – теплая погода, прогревание почвы поверхностным низовым пожаром, который, пройдя по верху почвы, не повредил корневище и вызвал вторичное прорастание и цветение растения.

"Это хороший знак. Прострел восточно-сибирский – это живое доказательство того, что травянистый покров лесного массива выгорел неглубоко. При благоприятных условиях он восстановится в ближайшее время", - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники "Институт ботаники и фитоинтродукции" Александр Кердяшкин.

К слову, данный вид подснежника занесен в Красную книгу Казахстана в 2014-ом году. Он отнесен к III категории, то есть численность его сокращается.

За уничтожение краснокнижных растений предусмотрено наказание. Может быть штраф до 3000 МРП (9 189 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.