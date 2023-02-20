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  • В Северо-Казахстанской области обнаружили тело мужчины в сугробе
рixabay Вчера, 23:19
162
Вчера, 23:19
162
Фото: рixabay

В Северо-Казахстанской области обнаружили тело мужчины в сугробе

45-летний сельчанин замерз в сугробе, его искали волонтеры и оперативно-розыскные группы, передаёт BaigeNews.kz.

"19 февраля в ОП Айыртауского района СКО поступило сообщение о том, что со станции Янко около 14 часов в направлении села Жанасу района им. Габита Мусрепова пешком ушел 45-летний мужчина. 

Созданы три оперативно-розыскные группы по проведению поисковых мероприятий из числа сотрудников полиции, спасателей, волонтеров и местных жителей. Использовался транспорт высокой проходимости. Еще одна группа передвигалась верхом на лошадях", - сообщили в пресс-службе МВД.

20 февраля в трёх километрах от села Жанасу обнаружено занесенное снегом тело пропавшего мужчины, без признаков насильственной смерти.  Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проводится процессуальная проверка.

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#снегопад #смерть #полиция
BaigeNews.kz
Вчера, 23:19
162
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