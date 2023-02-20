В Северо-Казахстанской области обнаружили тело мужчины в сугробе

45-летний сельчанин замерз в сугробе, его искали волонтеры и оперативно-розыскные группы, передаёт BaigeNews.kz.

"19 февраля в ОП Айыртауского района СКО поступило сообщение о том, что со станции Янко около 14 часов в направлении села Жанасу района им. Габита Мусрепова пешком ушел 45-летний мужчина.

Созданы три оперативно-розыскные группы по проведению поисковых мероприятий из числа сотрудников полиции, спасателей, волонтеров и местных жителей. Использовался транспорт высокой проходимости. Еще одна группа передвигалась верхом на лошадях", - сообщили в пресс-службе МВД.