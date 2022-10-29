В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу

Фото: кадры из видео

А ёще она показала, что умеет готовить кумыс.

В соцсетях появилось видео о том, как кандидат в президенты страны, мать четверых детей Каракат Абден выполняет домашнюю работу в ауле, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовал Telegram-канал Sailau 2022, подписав "Кандидат в президенты показала свои навыки в "работе в поле".

На кадрах: Каракат Абден доит кобылу и готовит кумыс.

Ранее своими талантами пользователей соцсетей удивил кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев. Появилось видео, где он ударом руки переламывает кость пополам.