"В стиле Кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара

Не пытайтесь повторить это самостоятельно.

В соцсетях распространилось видео, где кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев ударом руки переламывает кость пополам, передаёт BaigeNews.kz.

Когда было сделано видео – неизвестно. Во время застолья за широким дастарханом Дайрабаев решил продемонстрировать силу своего удара и, обмотав ладонь салфеткой, эффектно ударил по бараньей косточке, разломав ее на две части.

Судя по всему, глава Союза фермеров проделывает подобное не в первый раз.

Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить это самостоятельно.